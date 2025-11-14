Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 15 ноября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость или повышенную раздражительность. Геомагнитную активность оценивают по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу: значение 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре.

В субботу прогнозируют К-индекс 4,7 (желтый уровень), что соответствует умеренной геомагнитной активности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи обновляют данные каждые три часа. Рекомендуется следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов на Солнце, во время которых образуются заряженные частицы (протоны и электроны), движущиеся в разных направлениях, в том числе к Земле. Попадая в магнитосферу, они вызывают колебания, известные как магнитные или солнечные бури.

Интенсивность бурь оценивают по К-индексу:

1–4 – незначительные колебания, редко ощутимые для людей;

5 и выше – сильные магнитные бури (красный уровень), которые могут оказывать влияние на самочувствие и работу электронных устройств.

При К-индексе 7–8 можно наблюдать полярные сияния. Высокий уровень активности может также влиять на работу сотовой связи, спутников, радиочастот и GPRS.

Как магнитные бури влияют на людей

Из-за изменения атмосферного давления некоторые люди могут чувствовать:

головная боль,

усталость,

повышенную раздражительность и стресс.

Специальных лекарств от магнитных бурь нет, но симптомы можно облегчить обычными средствами.

Как поддержать организм во время магнитной бури

Соблюдать режим дня и питания: высыпаться, питаться полезно.

Ограничить острое, соленое, жирное, алкоголь и кофе.

Пить больше воды и травяных чаев.

Прогуливаться на свежем воздухе, желательно за городом, но избегать прямого солнца.

Небольшие физические нагрузки помогут поддержать бодрость.

Избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.

Людям с хроническими заболеваниями – больше отдыхать и держать лекарства под рукой.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

