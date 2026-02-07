Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 7 лютого
Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікував оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на найближчі дні. У період з 5 по 7 лютого очікується значне посилення сонячної активності з переходом до сильної магнітної бурі.
Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою K-індексу (від 0 до 9): чим вищий показник, тим потужніша буря та сильніший її вплив на здоров’я людей і роботу техніки.
У суботу, 7 лютого буря збережеться на рівні K-індексу 5. Геомагнітна активність залишатиметься високою протягом доби. Можливі повторні погіршення самопочуття, особливо вранці та ввечері.
Чому прогноз може змінитися
Прогнози сонячної активності оновлюються кожні 3 години, оскільки Сонце — дуже динамічна система. Найточніші дані — на 24 години вперед. Прогнози на 2–3 дні вперед вважаються орієнтовними та можуть коригуватися.
Кому варто бути особливо уважними
Найбільше реагують на бурі:
- люди з серцево-судинними захворюваннями (гіпертонія, аритмія, ішемічна хвороба);
- метеочутливі та метеозалежні;
- літні люди;
- вагітні жінки;
- особи з хронічними неврологічними та психосоматичними розладами.
Можливі симптоми: головний біль, запаморочення, стрибки тиску, безсоння або надмірна сонливість, дратівливість, зниження концентрації.
Як полегшити стан під час бурі
- Пийте достатньо води (1,5–2 л на добу).
- Уникайте кави, енергетиків та алкоголю.
- Зменшіть фізичні та емоційні навантаження.
- Спіть не менше 7–8 годин.
- Частіше провітрюйте приміщення.
- Контролюйте артеріальний тиск.
- За потреби — приймайте призначені лікарем препарати.
