Очікується потужна магнітна буря силою 7,3: прогноз на 12 листопада

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому, підвищену дратівливість або стрес. Геомагнітна активність вимірюється за планетарним К-індексом від 0 до 9. Якщо показник перевищує 5, це свідчить про сильну магнітну бурю.

У середу, 12 листопада, показник зросте до 7,3. Це - червоний рівень бурі, що здатен впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, які викидають потоки заряджених частинок у космос, у тому числі в напрямку Землі. Коли вони досягають магнітосфери планети, виникає активність, відома як магнітні або сонячні бурі. Бурі з К-індексом від 1 до 4 зазвичай непомітні для людей, тоді як значення 5 і вище можуть погіршувати самопочуття та впливати на роботу супутників, стільникового зв’язку та радіочастот. При К-індексі 7–8 навіть можна спостерігати полярне сяйво.

Через зміни атмосферного тиску магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому та стрес. Хоч спеціальних ліків від бур немає, симптоми можна полегшити звичайними засобами для зняття болю чи втоми. Для підтримки організму під час магнітної бурі рекомендують дотримуватися режиму сну та харчування, обмежувати гострі, жирні, солоні страви та алкоголь, пити достатньо води й трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, виконувати легкі фізичні вправи та уникати стресових ситуацій. Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки, а контрастний душ вранці та розслаблююча ванна ввечері допоможуть підтримати самопочуття.

