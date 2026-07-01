Очікуються грози та зниження температури: синоптик дала прогноз погоди в Україні на найближчі дні

Другий місяць літа в Україні стартує зі збереженням сильної спеки. У середу, 1 липня, висока температура утримається майже по всій території країни, а дощі прогнозуються лише локально — на Закарпатті.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У більшості областей України очікується спекотна погода з показниками від +30 до +35 градусів. Опадів майже не передбачається, за винятком західного регіону, де можливі короткочасні грозові дощі.

У Києві день також буде сонячним і спекотним — повітря прогріється приблизно до +33 градусів, без опадів.

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Коли чекати на похолодання

За прогнозом синоптиків, вже 2 липня в Україну почне надходити холодний атмосферний фронт. Його наближення на фоні сильної спеки може спричинити локальні грози, зливи та шквальні пориви вітру.

Як зазначає Наталка Діденко, перше послаблення спеки очікується у західних областях, а протягом 3–4 липня прохолодніше повітря поступово охопить більшість регіонів країни.

Нагадаємо, ми вже писали, які регіони України накриє пекельна спека.

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