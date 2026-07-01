Ожидаются грозы и понижение температуры: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Второй месяц лета в Украине стартует с сохранением сильной жары. В среду, 1 июля, высокая температура удержится почти по всей территории страны, а дожди прогнозируются локально — на Закарпатье.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В большинстве областей Украины ожидается жаркая погода с показателями от +30 до +35 градусов. Осадков почти не предполагается, за исключением западного региона, где возможны кратковременные грозовые дожди.

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В Киеве день также будет солнечным и жарким – воздух прогреется примерно до +33 градусов, без осадков.

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Когда ждать похолодания

По прогнозу синоптиков уже 2 июля в Украину начнет поступать холодный атмосферный фронт. Его приближение на фоне сильной жары может привести к локальным грозам, ливням и шквальным порывам ветра.

Как отмечает Наталья Диденко, первое ослабление жары ожидается в западных областях, а в течение 3–4 июля более холодный воздух постепенно охватит большинство регионов страны.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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