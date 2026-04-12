Великдень 2026: привітання українською мовою та картинки до Дня Воскресіння Христового

Великдень — одне з найсвітліших і найрадісніших свят, яке символізує віру, надію та душевне тепло. У цей особливий день хочеться ділитися добром і щирими словами, тож ми зібрали красиві привітання та побажання, які допоможуть привітати рідних і близьких.

Привітання у віршах

З Великоднем світлим вітаю І від серця щиро бажаю,

Щоб душа завжди була Світлом Божим сповнена.

Зі Світлою Пасхою вітаю,

Благополуччя всім бажаю.

Хай у серці буде тепло, А в оселі — мир і добро.

Світлого Великодня й здоров’я,

Щастя, радості, любові.

Хай здійсняться всі бажання,

І прийде життя без страждання.

Вітальні картинки до Великодня-2026. Джерело: getty images

Привітання у прозі

"Христос воскрес!" У це велике свято хочеться побажати миру, здоров’я, любові та гармонії. Нехай у вашому домі завжди панують затишок, взаєморозуміння і щира турбота одне про одного.

Вітаю з Великоднем! Нехай у вашій оселі завжди буде тепло, радість і щирий сміх рідних. Бажаю любові, спокою та добробуту в кожному дні.

Зі святом Великодня! Нехай кожен день приносить світло, добрі новини та маленькі дива, а всі заповітні мрії обов’язково здійснюються.

