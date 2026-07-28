Пенсіонери 65+ можуть розраховувати на підвищену пенсію: про що йдеться

У 2026 році українці, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть розраховувати на підвищений гарантований мінімальний розмір пенсії. Його величина визначена законодавством і залежить від мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", громадяни, які досягли 65 років і виконали вимоги щодо страхового стажу, мають право на мінімальну пенсію, що становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Про це повідомляє ПФУ.

У 2026 році для цього необхідно мати:

жінкам — не менше 30 років страхового стажу;

чоловікам — не менше 35 років страхового стажу.

Оскільки з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 647 гривень, гарантований мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить 3 458,80 гривні.

Якщо ж людина не має необхідного страхового стажу, її пенсійна виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

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Кому призначають підвищений мінімальний розмір пенсії

Підвищений гарантований мінімум встановлюється непрацюючим пенсіонерам, які отримують:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності;

пенсію за вислугу років;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Якщо після виходу на пенсію людина продовжує офіційно працювати або зареєстрована як фізична особа-підприємець, перерахунок із урахуванням нового розміру мінімальної зарплати проведуть лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Які доплати ще можуть отримувати пенсіонери

Окрім гарантованого мінімального розміру пенсії після 65 років, окремі категорії пенсіонерів мають право на щомісячні вікові доплати. Такі надбавки призначаються автоматично після досягнення встановленого законом віку.

Якщо день народження припадає не на перше число місяця, доплату за перший місяць виплачують пропорційно кількості днів, що минули від дати досягнення відповідного віку.

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