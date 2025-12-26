Переговори рф та США: путін продовжує вимагати передати йому 'весь Донбас'

Глава Кремля Володимир Путін під час переговорних контактів зі Сполученими Штатами продовжує наполягати на передачі Росії всієї території Донбасу, попри те що ці землі їй так і не вдалося повністю захопити.

Як зазначає видання "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела, 25 грудня Путін провів традиційне передноворічне засідання Державної ради РФ, формально присвячене питанням підготовки кадрів. Утім, за спостереженнями журналістів, ключовою темою його виступів стала зовсім не заявлена повістка, а перебіг переговорів зі США та Україною щодо так званого мирного врегулювання.

За даними "Коммерсантъ", Путін детально розповідав про попередні домовленості, досягнуті в Анкориджі, про пропозиції американської сторони та позиції, які нібито узгоджувалися в процесі перемовин. Він також заявляв, що після консультацій з європейськими партнерами США відійшли від частини власних ідей, назвавши це проявом слабкості.

Видання пише, що російський лідер запевняв у готовності Москви й надалі дотримуватися тих компромісів, які він нібито прийняв для себе під час переговорів в Анкориджі. Водночас ключовою умовою, за його словами, залишається повна "приналежність Донбасу" Росії. Зокрема, Путін категорично виключив будь-яке обговорення статусу Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла, хоча припустив можливість часткового обміну іншими територіями.

Окремо, за інформацією "Коммерсантъ", Путін визнав, що на переговорах порушується питання спільного управління Запорізькою атомною електростанцією разом зі США, без участі української сторони. Він розповідав про інтерес американців до використання ЗАЕС, зокрема для майнінгу, а також про обговорення постачання електроенергії в Україну. Крім того, Путін стверджував, що українські фахівці й надалі працюють на станції, хоча, за його словами, нині вони мають російські паспорти.

