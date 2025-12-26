Переговоры РФ и США: Путин продолжает требовать передать ему 'весь Донбасс'

Глава Кремля Владимир Путин во время переговорных контактов с Соединенными Штатами продолжает настаивать на передаче России по всей территории Донбасса, несмотря на то, что эти земли ей так и не удалось полностью захватить.

Как отмечает издание " Коммерсантъ " со ссылкой на собственные источники, 25 декабря Путин провел традиционное предновогоднее заседание Государственного совета РФ, формально посвященное вопросам подготовки кадров. Впрочем, по наблюдениям журналистов, ключевой темой его выступлений стала вовсе не заявленная повестка, а переговоры с США и Украиной о так называемом мирном урегулировании.

По данным "Коммерсантъ", Путин подробно рассказывал о предварительных договоренностях, достигнутых в Анкоридже, о якобы согласованных предложениях американской стороны и позициях в процессе переговоров. Он также заявлял, что после консультаций с европейскими партнерами США отошли от части своих идей, назвав это проявлением слабости.

Издание пишет, что российский лидер уверял в готовности Москвы и дальше придерживаться тех компромиссов, которые он якобы принял для себя во время переговоров в Анкоридже. В то же время, ключевым условием, по его словам, остается полная "принадлежность Донбасса" России. В частности, Путин категорически исключил любое обсуждение статуса Краматорско-Константиновско-Славянского узла, хотя допустил возможность частичного обмена другими территориями.

Отдельно, по информации Коммерсантъ, Путин признал, что на переговорах поднимается вопрос совместного управления Запорожской атомной электростанцией вместе с США, без участия украинской стороны. Он рассказывал об интересе американцев к использованию ЗАЭС, в частности для майнинга, а также об обсуждении поставок электроэнергии в Украину. Кроме того, Путин утверждал, что украинские специалисты и дальше работают на станции, хотя, по его словам, сейчас у них есть российские паспорта.

