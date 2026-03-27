Перехід на літній час: чи будемо переводити годинники та коли

Переведення годинників двічі на рік — це практика, що з’явилася після Перша світова війна з метою економії електроенергії. Згодом багато країн відмовилися від цієї системи, адже її ефективність виявилася сумнівною, а вплив на здоров’я — негативним.

Чи скасували переведення часу в Україні

У 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників. Передбачалося, що країна залишиться на "зимовому" часі, який вважається більш природним для нашого географічного положення. Про це пише Уніан.

Втім, документ так і не набрав чинності, оскільки його не підписав Володимир Зеленський. Через це практика переведення часу формально залишається чинною, і українці продовжують змінювати час за звичною схемою. Якщо ситуація не зміниться, перехід відбудеться і у 2026 році.

Чому від переведення часу хочуть відмовитися

У сучасних умовах економія електроенергії завдяки зміні часу є мінімальною. Натомість дослідження вказують на низку негативних наслідків:

порушення біоритмів

підвищений ризик серцево-судинних проблем

зростання кількості дорожньо-транспортних пригод

Крім того, Україна має значну протяжність із заходу на схід, що створює дисбаланс світлового дня. Наприклад, на заході країни влітку світати може досить пізно, тоді як на сході — дуже рано, коли більшість людей ще спить.

Коли переводять годинники у 2026 році

У період із листопада по березень Україна живе за зимовим часом (GMT+2), а з весни переходить на літній (GMT+3), додаючи одну годину.

Перехід на літній час традиційно відбувається в останню неділю березня. У 2026 році це:

29 березня о 03:00 ночі

годинники переводять на одну годину вперед

Тобто після 02:59 одразу настає 04:00, а одна година "зникає". Це означає, що тієї ночі люди сплять на годину менше, зате вечори стають світлішими.

Як змінюється час на пристроях

механічні годинники потрібно перевести вручну

сучасні смартфони, комп’ютери та інші гаджети змінюють час автоматично

Отже, попри спроби відмовитися від цієї практики, у 2026 році Україна, найімовірніше, знову перейде на літній час за чинними правилами.

