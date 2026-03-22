Перерахунок пенсій: хто матиме підвищення з 1 квітня
З 1 квітня 2026 року в Україні розпочнеться черговий етап автоматичного перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів. Підвищення торкнеться не всіх, а лише тих, хто оформив пенсію або востаннє перераховував її не пізніше 1 квітня 2024 року (тобто має щонайменше два повні роки страхового стажу після призначення/остандексації).
За даними Пенсійного фонду, у березні 2026 року індексацію отримали майже всі працюючі пенсіонери (понад 2,7 млн осіб), крім тих, кому пенсію призначили вже у 2026 році. У квітні додатковий перерахунок очікує приблизно 650 тисяч осіб — це типова цифра для останніх років.
Хто саме отримає перерахунок у квітні
Згідно зі ст. 42 Закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", перерахунок проводиться автоматично для пенсіонерів, які:
- продовжують працювати станом на 1 квітня 2026 року;
- мають щонайменше два повні роки страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії (тобто пенсія призначена/перерахована до 1 квітня 2024 року).
Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний перерахунок відбудеться у квітні 2027 року.
Як саме розраховується доплата
Пенсійний фонд обирає найбільш вигідний для людини варіант:
- Перерахунок лише за стажем (якщо зарплата за останні два роки була низькою або на неповну ставку).
- Перерахунок за стажем + зарплатою (якщо офіційний заробіток зріс і це підвищує індивідуальний коефіцієнт зарплати).
Формула розрахунку пенсії залишається незмінною:
Пенсія = Зп × Кз × Кс
- Зп — середня зарплата в Україні за три попередні роки (для пенсій 2024 року це 13 559,41 грн — база вже осучаснена під час індексацій 2025–2026 років).
- Кз — коефіцієнт зарплати (співвідношення вашої офіційної зарплати до середньої по країні).
- Кс — коефіцієнт стажу (1 % або 0,01 за кожен рік стажу).
Якщо стаж повний (35 років для чоловіків, 30 років для жінок), додається надбавка за понаднормовий стаж.
Приклади перерахунку (дані ПФУ)
- Чоловік, 62 роки, пенсія з лютого 2024 року. Страховий стаж на момент призначення — 42 роки, за два роки додав ще 2 роки роботи. Коефіцієнт зарплати зріс на 0,05 (до 1,54). Після березневої індексації пенсія з доплатою за понаднормовий стаж становила 8500 грн. Після квітневого перерахунку — 9188 грн (+688 грн). Загальне підвищення від початку року (індексація + перерахунок) — 1605 грн.
- Жінка, 62 роки, пенсія після березневої індексації — 4000 грн. Страховий стаж на момент призначення — 30 років, коефіцієнт зарплати за два роки не зріс (залишився ≈0,85). Після перерахунку — 4266 грн (+266 грн). Загальне підвищення від початку року — 698 грн. Менше зростання пояснюється низькою базовою пенсією та відсутністю зростання коефіцієнта зарплати.
Нестандартні ситуації
- Працював менше 24 місяців за два роки. Перерахунок проведуть, але додадуть лише за відпрацьований час (наприклад, 1 рік — +1 %, 1,5 року — +1,5 %). Якщо стаж менший за 24 місяці, зарплата за цей період не враховується — лише стаж (ч. 4 ст. 42 Закону).
- Працював на 0,5 ставки або з мінімальною зарплатою. Один місяць роботи зараховується як пів місяця стажу (пропорційно сплаченому ЄСВ).
- У квітні 2026 року виповнилося 65, 70, 75 або 80 років. Для 65-річних перерахунок лише за формулою (без гарантованої мінімальної пенсії 40 % від мінімальної зарплати — ця норма діє тільки після звільнення). Для 70+ років додається вікова доплата (300 грн у 70 років, +156 грн у 75 років — разом 456 грн, +114 грн у 80 років — разом 570 грн), навіть якщо людина продовжує працювати. Якщо пенсія з усіма надбавками перевищує 10 340,35 грн — доплата за вік не призначається.
Коли гроші надійдуть і коли йти до ПФУ
Фактичне отримання доплати за квітень відбудеться у червні 2026 року разом із доплатою за квітень і травень (ПФУ обробляє дані про сплачений ЄСВ за I квартал). У травні більшість працюючих пенсіонерів отримають пенсію у звичайному розмірі.
Окремі категорії (особи з інвалідністю, пенсії за вислугою, військові пенсіонери) також отримають перерахунок у квітні за формулою. Після 60 років багато з них можуть перейти на пенсію за віком — часто це суттєво вигідніше завдяки новій базі середньої зарплати (за 2023–2025 роки). Верховний Суд (постанова Великої Палати від 18.01.2023 у справі № 560/2034/22) підтвердив: при першому переході на пенсію за віком застосовується актуальний трирічний показник зарплати.
Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити
Приклад переходу з пенсії за вислугою на пенсію за віком
Вчителька вийшла на пенсію за вислугою у 2016 році в 50 років, далі 10 років працювала бухгалтером. Пенсія за вислугою після індексацій — 6200 грн. Після переходу на пенсію за віком у 2026 році (з новою базою зарплати) — 10 200 грн (приріст ≈ 4000 грн).
Коли йти до ПФУ
- Якщо ви досягли 60 років і маєте право на пенсію за віком — подайте заяву про перехід (особисто або через вебпортал ПФУ). Перерахунок відбудеться від дати подання заяви.
- Якщо пенсія за вислугою/інвалідністю стала меншою за можливу за віком — обов’язково перевірте вигоду.
- Якщо ви працювали на 0,5 ставки або з мінімальною зарплатою — уточніть у ПФУ, як саме зарахували стаж.
Нагадаємо, ми вже писали, які оновлення у виплатах переселенцям чекають з 1 березня.
