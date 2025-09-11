'Первинка' б’є рекорди, 'вторинка' шукає баланс: як ситуація на ринку нерухомості в Україні

У серпні більшість регіонів України зафіксували підвищення цін на квадратний метр житла на первинному ринку. Натомість на "вторинці" вартість змінювалася незначно – коливання становили лише кілька відсотків залежно від області.

Про це свідчать дані дослідження DIM.RIA, пише УНІАН. Київ традиційно залишається найдорожчим містом для купівлі житла: середня ціна квадратного метра тут сягає 1 401 долара. Найдешевші пропозиції зосереджені у прифронтових регіонах – зокрема, в Сумській та Запорізькій областях.

У серпні в експлуатацію здали десять нових житлових будинків. По два – у Київській, Львівській та Хмельницькій областях, а також по одному – у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській.

Експерти відзначають, що в серпні інтерес до новобудов зріс у більшості регіонів України.

"Найбільший відсотковий приріст попиту зафіксовано в Сумській області (+62%). Водночас у кількісному вимірі показник лишається низьким через близькість регіону до бойових дій та кордону з РФ. Найчастіше ж покупці цікавляться квартирами в новобудовах Київської та Львівської областей", – зазначається у дослідженні.

За даними маркетплейсу, у серпні вартість житла на вторинному ринку коливалася в межах кількох відсотків порівняно з липнем. Якщо ж брати річну динаміку, то зростання цін простежується майже по всій Україні.

У серпні середня ціна однокімнатної квартири в Києві становила 95,2 тис. доларів, що на 12% перевищує показник минулого року. Традиційно найдорожчим районом лишається Печерський – тут однокімнатне житло коштує в середньому 141 тис. дол. Найдоступніші варіанти можна знайти в Деснянському районі, де середня ціна складає 54 тис. доларів.

Пропозиція на ринку вторинного житла найбільше зросла у Закарпатській та Черкаській областях. Водночас кількість оголошень помітно зменшилася на Волині та в столиці.

Попит на квартири "з рук" зріс майже по всій країні. Лідерами за динамікою стали Рівненська область (+34%) та Тернопільська (+25%). Натомість у Хмельницькій області у серпні зафіксували найбільше падіння зацікавленості – на 22%.

Щодо співвідношення оголошень і відгуків на них: у Києві цей показник склав 1:2, у Вінницькій області — 1:19, у Тернопільській – 1:17, а в Черкаській та Кіровоградській – 1:14.

