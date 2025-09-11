'Первичка' бьет рекорды, 'вторичка' ищет баланс: как обстоит ситуация на рынке недвижимости в Украине

В августе большинство регионов Украины зафиксировали повышение цен на квадратный метр жилья на первичном рынке. На "вторичке" стоимость менялась незначительно – колебания составляли лишь несколько процентов в зависимости от области.

Об этом свидетельствуют данные исследования DIM.RIA, пишет УНИАН. Киев традиционно остается самым дорогим городом для покупки жилья: средняя цена квадратного метра здесь достигает 1401 доллара. Дешевые предложения сосредоточены в прифронтовых регионах – в частности, в Сумской и Запорожской областях.

В августе в эксплуатацию сдали десять новых жилых домов. По два – в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях, а также по одному – в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской.

Эксперты отмечают, что в августе интерес к новостройкам возрос в большинстве регионов Украины.

"Наибольший процентный прирост спроса зафиксирован в Сумской области (+62%). В то же время в количественном измерении показатель остается низким из-за близости региона к боевым действиям и границе с РФ. Чаще всего покупатели интересуются квартирами в новостройках Киевской и Львовской областей", – отмечается в исследовании.

Вторичный рынок

По данным маркетплейса, в августе стоимость жилья на вторичном рынке колебалась в пределах нескольких процентов по сравнению с июлем. Если же брать годовую динамику, то рост цен наблюдается почти по всей Украине.

В августе средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составила 95,2 тысячи долларов, что на 12% превышает показатель прошлого года. Традиционно самым дорогим районом остается Печерский – здесь однокомнатное жилье в среднем стоит 141 тыс. дол. Самые доступные варианты можно найти в Деснянском районе, где средняя цена составляет 54 тысячи долларов.

Предложение на рынке вторичного жилья больше выросло в Закарпатской и Черкасской областях. В то же время, количество объявлений заметно уменьшилось на Волыни и в столице.

Спрос на квартиры с рук вырос почти по всей стране. Лидерами по динамике стали Ровенская область (+34%) и Тернопольская (+25%). В Хмельницкой области в августе зафиксировали наибольшее падение заинтересованности – на 22%.

Относительно соотношения объявлений и отзывов на них: в Киеве этот показатель составил 1:2, в Винницкой области - 1:19, в Тернопольской - 1:17, а в Черкасской и Кировоградской - 1:14.

