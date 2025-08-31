Купівля квартири на вторинному ринку: на що варто звернути увагу, аби не потрапити в пастку

Перед тим як підписати договір купівлі-продажу на вторинне житло, варто ретельно перевірити низку важливих деталей. Юридичний аудит об’єкта дозволяє убезпечитися від можливих проблем у майбутньому.

У Міністерство юстиції України розповіли, які саме моменти потрібно врахувати під час придбання нерухомості на вторинному ринку. Перед тим як підписати договір купівлі-продажу житла на вторинному ринку, обов’язково слід переконатися у правомірності власності продавця. Для цього потрібно ознайомитися з документами, які підтверджують його право на квартиру чи будинок. Серед них можуть бути:

різні види договорів: купівлі-продажу, дарування, ренти, догляду, спадкові чи міни;

угода про поділ спадщини або виділення частки;

договори, що стосуються припинення права на аліменти чи утримання через передачу нерухомості;

іпотечні та біржові договори, оформлені відповідно до законодавства;

договір оренди житла з правом викупу чи про встановлення довірчої власності;

свідоцтва: про право на спадщину, про право власності на спільне майно подружжя, про приватизацію, придбання майна на торгах або документи, видані до 1 січня 2013 року органами влади;

рішення чи ухвали судів, які набрали законної сили;

інші офіційні документи, що відповідно до закону підтверджують виникнення, зміну або припинення прав на об’єкт нерухомості.

Які документи підтверджують реєстрацію права власності на нерухомість?

Для продажу чи передачі в заставу об’єкта нерухомості, що підлягає держреєстрації, власник повинен надати документи, які засвідчують його зареєстроване право власності.

Перевірити наявність такого права можна через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Доступ до інформації відкритий у режимі онлайн.

Отримати витяг із реєстру можливо:

у паперовому вигляді – через держреєстратора, ЦНАП або нотаріального помічника;

в електронній формі – через застосунок Дія.

Сучасна система державної реєстрації функціонує з 1 січня 2013 року. До цього часу облік вівся БТІ, де інформацію зберігали у паперових книгах та справах, які досі залишаються в архівах.

Сьогодні держреєстрацію прав на майно здійснюють:

виконкоми сільських, селищних і міських рад;

Київська міська держадміністрація;

районні держадміністрації;

нотаріуси.

Що ще варто перевірити перед купівлею житла?

Чи немає у реєстрі судових рішень, що забороняють реєстраційні дії, або заяв власника про блокування операцій з майном.

Чи проводилися перепланування або знесення несучих стін, та чи оформлені на це дозвільні документи і новий техпаспорт.

Відсутність боргів за комунальні послуги.

Чи не є квартира предметом судових спорів і чи не накладено на неї арешт.

Чи не внесений продавець до Єдиного реєстру боржників та чи не перебуває він під санкціями.

