Пікантне поєднання: рецепт маринованої вишні з базиліком та кропом на зиму

Якщо звичайне варення вже набридло, варто звернути увагу на незвичайний спосіб заготівлі вишні. Поєднання соковитих ягід із базиліком, кропом, м'ятою та часником створює оригінальну кисло-солодку закуску з легким пряним ароматом.

Така консервація чудово смакує з м'ясними стравами, сирами або навіть зі свіжим хлібом. Про це пише Shuba.

Що потрібно знати перед приготуванням

Для цієї заготовки найкраще обирати стиглу, але щільну вишню. Перестиглі ягоди можуть втратити форму під час стерилізації, тому важливо використовувати пружні плоди після видалення кісточок. Кількість цукру можна регулювати залежно від смаку ягід. Якщо вишня досить солодка, його дозволяється трохи зменшити. Для кислих сортів краще залишити повну норму, щоб смак був більш гармонійним.

Особливий аромат заготівлі забезпечує базилік. Підійде як зелений, так і фіолетовий, однак останній зробить смак більш насиченим і допоможе зберегти яскравий колір ягід. Кріп додає характерної свіжості, м'ята — легких прохолодних ноток, а часник перетворює заготівлю на пікантну закуску, а не десерт.

Перед використанням зелень потрібно добре промити та ретельно обсушити. Також бажано видалити товсті стебла, залишивши лише ніжне листя та молоді гілочки. Після змішування інгредієнтів вишню залишають приблизно на 20 хвилин. За цей час ягоди виділять достатньо соку, який потім необхідно рівномірно розлити по банках.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

5 кг вишні;

80 г базиліку;

80 г кропу;

30 г м'яти;

2 головки часнику;

100 г цукру;

2 столові ложки солі.

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Як приготувати

Крок 1. Підготуйте ягоди

Переберіть вишню, видаліть плодоніжки, листя та пошкоджені плоди. Добре промийте ягоди, дайте стекти воді, після чого видаліть кісточки.

Крок 2. Підготуйте зелень

Базилік, кріп і м'яту промийте, обсушіть та дрібно наріжте, попередньо видаливши грубі стебла. Часник очистьте й наріжте тонкими пластинками або дрібно порубайте.

Крок 3. Змішайте інгредієнти

До підготовленої вишні додайте зелень, часник, сіль і цукор. Обережно перемішайте, щоб не пошкодити ягоди, після чого залиште суміш приблизно на 20 хвилин.

Крок 4. Розкладіть по банках

Заздалегідь простерилізуйте банки та підготуйте кришки.

Наповніть банки ягодами разом із зеленню, не утрамбовуючи їх занадто щільно. Сік, який утворився, рівномірно розподіліть між усіма ємностями, залишаючи 1–2 сантиметри до краю. Банки накрийте кришками, але поки не закручуйте.

Крок 5. Простерилізуйте

На дно великої каструлі покладіть рушник, встановіть банки та налийте холодну або трохи теплу воду.

Після закипання стерилізуйте заготовку 20–25 хвилин на помірному вогні. Потім обережно дістаньте банки, герметично закрутіть кришки, переверніть догори дном і добре укутайте до повного охолодження.

Як зберігати та з чим подавати

Після охолодження банки потрібно перенести у прохолодне темне місце. Якщо хочеться отримати більш ніжний смак, можна трохи зменшити кількість часнику або додати більше м'яти. Для більш насиченого аромату в кожну банку рекомендують покласти кілька листочків фіолетового базиліку.

Пікантна вишня чудово поєднується із запеченим м'ясом, ковбасками, твердими сирами, сендвічами та навіть звичайними грінками.

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