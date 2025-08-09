Платять до 100 тис. грн, але охочих не вистачає: хто дійсно потрібен українським роботодавцям

На українському ринку праці зараз спостерігається високий попит на кваліфікованих спеціалістів – зварників, екскаваторників, електриків, монтажників і будівельників, які можуть отримувати від 50 до 100 тисяч гривень на місяць. Для порівняння, молоді бухгалтери та юристи можуть розраховувати на зарплатню від 20 до 40 тисяч гривень.

Про це розповів голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в інтерв'ю для Укрінформ. Він зазначив, що на українському ринку праці сьогодні найвищий попит на робітничі професії. Про це пише OBOZ.UA.

Він підкреслює, що це не лише актуальна потреба економіки, але й можливість для молоді почати достойне життя без потреби в багаторічному навчанні в університетах і боргів за освіту.

"Екскаваторник може заробляти 50-100 тисяч гривень на місяць, тоді як молодий бухгалтер або юрист – 20-40 тисяч. Саме ці спеціалісти відбудовуватимуть країну", – наголосив нардеп.

Основними перевагами професійної освіти, які назвав Бабак, є висока зарплата, швидкий початок кар'єри та великий попит на спеціалістів. Він також додав, що головна мета державної політики в цій сфері – не змушувати, а забезпечити молодь достовірною інформацією та змінити ставлення до професійно-технічної освіти.

"Хочемо, щоб люди забули слово "бурса" і почали сприймати заклади профосвіти як сучасні професійні коледжі", – зазначив голова комітету. Оновлення іміджу є однією з основних цілей нового закону про професійну освіту, який уже готовий до другого читання у Верховній Раді. Закон передбачає низку реформ:

оновлення матеріально-технічної бази профтехів;

розширення можливостей для співпраці з роботодавцями;

фінансову підтримку учнів;

сприяння швидкому працевлаштуванню після завершення навчання;

та головне – підвищення престижу робітничих професій.

"Успіх можливий у будь-якій професії. І ринок праці найкраще це демонструє. Ключовим мотиватором має бути заробітна плата, умови праці і можливість швидко розпочати кар’єру після отримання кваліфікації. Професійна освіта дає цю можливість", – резюмував нардеп.

