Знадобляться три інгредієнти та 5 хвилин: рецепт смородинового варення на зиму
Варення з червоної смородини — одна з найулюбленіших домашніх заготовок, рецепти якої передавалися з покоління в покоління. Якщо хочеться зберегти натуральний смак ягід або швидко приготувати густий десерт на зиму, варто звернути увагу на два перевірені способи.
Рецепт — класична "П'ятихвилинка", яка готується швидко, а всі інгредієнти відміряються звичайними склянками. Про це пише Уніан.
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Цей рецепт стане у пригоді тим, хто хоче швидко приготувати густе й насичене варення без тривалого варіння. Після охолодження воно стає ще густішим, а ягоди добре зберігають свій смак і аромат.
Особливість рецепта — всі інгредієнти вимірюються склянками, тому кухонні ваги не знадобляться.
Інгредієнти:
- 6 склянок червоної смородини (за бажанням можна використати також чорну або білу);
- 6 склянок цукру;
- 1 склянка води.
Спосіб приготування
- У каструлю налийте воду, додайте цукор і поставте на середній вогонь. Постійно помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться, а сироп не закипить.
- У киплячий сироп всипте підготовлені ягоди, акуратно перемішайте та знову доведіть до кипіння. Під час варіння періодично знімайте піну.
- Після повторного закипання варіть рівно п'ять хвилин.
- Гаряче варення одразу розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготовки у прохолодне місце для тривалого зберігання.
Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.
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