Втрати РФ втричі перевищують українські - Зеленський

Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 12 серпня заявив, що втрати російської армії на фронті приблизно втричі перевищують українські. За його словами, співвідношення за особовим складом становить близько 1 до 3 на користь ЗСУ.

Про це передає "Укрінформ". Президент навів дані за один із днів: у росіян — 968 втрат, серед них 531 загиблий, 428 поранених та 9 полонених. Українські сили того ж дня зазнали 340 втрат, зокрема 18 загиблих, 243 поранених і 79 зниклих безвісти.

Зеленський також повідомив, що співвідношення в артилерії наразі 1 до 2,4 на користь противника, а щодо FPV-дронів — 1 до 1,4 на користь України. Він наголосив, що за достатнього фінансування з боку європейських партнерів цей показник можна було б підняти до 1 до 2,5 чи навіть 1 до 4.

