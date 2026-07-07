ПриватБанк закликав клієнтів замінити платіжні картки: кого стосується

Клієнтам ПриватБанку, які й досі користуються картками з автоматично продовженим терміном дії, рекомендують замінити їх на нові. Хоча під час воєнного стану такі картки залишаються чинними для більшості фінансових операцій, окремі функції для них уже недоступні.

Про це повідомили на офіційному сайті ПриватБанку. У банку пояснили, що картки з продовженим строком дії можна й надалі використовувати для повсякденних розрахунків. Водночас під час окремих операцій можуть виникати обмеження. Зокрема, власники таких карток можуть зіткнутися з труднощами під час зняття готівки за кордоном, користування деякими закордонними сервісами або проведення онлайн-обміну валют.

Саме тому клієнтам радять оформити перевипуск. Зробити це можна дистанційно через застосунок або вебверсію "Приват24", без відвідування відділення. Сервіс дозволяє перевипустити кредитні, дебетові та преміальні картки, а також замовити їх доставку як по Україні, так і за кордон.

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Як замовити нову картку

Щоб оформити доставку по Україні, необхідно в застосунку "Приват24" відкрити розділ "Усі рахунки", обрати потрібну картку, перейти до її налаштувань, натиснути "Замовити картку" та вибрати доставку по Україні. Для міжнародної доставки потрібно виконати аналогічні дії, після чого обрати відповідний спосіб отримання, вказати адресу доставки, номер телефону країни перебування та електронну пошту, а потім підтвердити заявку.

У ПриватБанку зазначають, що доставку по Україні здійснює "Нова пошта", і зазвичай вона займає один день. За кордон картки через цього перевізника доставляють упродовж 7–14 днів, а через "Укрпошту" — від 7 до 30 діб. Після отримання картки клієнт отримає повідомлення в "Приват24" з інструкціями щодо її активації. Для цього потрібно перейти до налаштувань картки, відкрити розділ "Операції з картою", вибрати пункт перевипуску пластикової картки, ввести її номер і підтвердити активацію.

Також у банку повідомили, що до кінця поточного року послуга доставки нових карток для клієнтів залишається безкоштовною.

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