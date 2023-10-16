Призведе до проблем зі здоров'ям: Яким людям заборонено пити розчинну каву

Багато з нас люблять каву та вживають її кілька разів на день. Деякі представники цієї категорії вибирають заварну каву, тоді як інші подають перевагу розчинній через її швидкість приготування та доступну ціну.

Проте важливо зрозуміти, що розчинна кава не підходить для всіх. У статті ТСН розглянули, кому краще утриматися від споживання розчинної кави та чому цей напій може бути менш корисним для вашого здоров'я.

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Розчинна кава: Користь і шкода

Варто розуміти, що розчинна кава виготовляється з кавових зерен, які можуть мати пошкодження чи інші дефекти, і тому їх не можна продавати в їхньому первинному стані. Під час виробництва до такої кави додають ароматизатори, сухе молоко і цукор (якщо це "три в одному" кава), для зручності споживачів. Це означає, що вам не потрібно витрачати час та кошти на окремий закупівлю цих інгредієнтів.

Під час виробництва розчинної кави майже всі ефірні олії та корисні елементи видаляються з кавових зерен. Щоб забезпечити хорошу розчинність води під час приготування, кава піддається численним обробкам, в результаті чого втрачається багато корисних мікроелементів. Крім того, в розчинній каві вміст кофеїну зазвичай набагато нижчий, ніж у натуральній каві.

Важливо відзначити, що є три види розчинної кави: порошкова, гранульована та сублімована, і для організму немає особливого значення, який саме вид ви вживаєте. Всі вони мають подібні характеристики щодо впливу на здоров'я. Перевагою такої кави може бути її слабкий діуретичний ефект, який сприяє виведенню надлишку рідини з організму.

Кому варто уникати розчинної кави

Оскільки розчинна кава містить багато консервантів, стабілізаторів та різноманітних добавок, вона може мати кілька негативних аспектів, тому важливо зрозуміти, кому краще уникати цього напою.

Психологічна залежність і вплив на нервову систему: Розчинна кава може викликати психологічну залежність і негативно впливати на центральну нервову систему. Тому її вживання краще утримувати від осіб з проблемами чи захворюваннями центральної нервової системи. Підвищений артеріальний тиск: Розчинна кава може призвести до підвищення артеріального тиску, що може бути шкідливим для серцево-судинної системи. Особи з проблемами тиску варто уникати цього напою. Вимивання кальцію з організму: Розчинна кава може призвести до видалення кальцію з організму, що може призвести до крихкості кісток та болю в суглобах. Подразнення шлунка та кишківника: Цей напій може подразнювати слизову оболонку та стінки шлунку, тому людям із проблемами шлунка та кишківника також краще уникати розчинної кави.

Пам'ятайте, що вибір кави завжди повинен бути індивідуальним і залежить від вашого стану здоров'я та особистих уподобань. Розчинна кава може бути смачною та зручною, проте для певних осіб краще зважити на її можливі наслідки для здоров'я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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