'Продовжимо зусилля з метою надання Україні надійних гарантій безпеки' - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час яких сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та подальші кроки для посилення її безпеки.

Про це французький лідер повідомив у дописі в соцмережі X. За словами Макрона, зустріч була присвячена як розвитку подій навколо України, так і роботі в межах так званої "коаліції рішучих", яка об’єднує держави, готові активніше підтримувати Київ.

Він наголосив, що вже з січня в Парижі ці зусилля будуть продовжені з метою напрацювання надійних і дієвих гарантій безпеки для України. Такі гарантії, підкреслив Макрон, є ключовою передумовою для досягнення стійкого та довготривалого миру.

Окремо президент Франції запевнив, що підтримка України з боку Парижа залишається незмінною як нині, так і в перспективі.

