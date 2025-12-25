'Продолжим усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности' - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которых стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и дальнейшие шаги по усилению ее безопасности.

Об этом французский лидер сообщил в сообщении в соцсети X. По словам Макрона, встреча была посвящена как развитию событий вокруг Украины, так и работе в рамках так называемой "коалиции решительных", объединяющей государства, готовы активнее поддерживать Киев.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

Он отметил, что уже с января в Париже эти усилия будут продолжены в целях наработки надежных и действенных гарантий безопасности для Украины. Такие гарантии, подчеркнул Макрон, является ключевым условием для достижения устойчивого и долговременного мира.

Отдельно президент Франции заверил, что поддержка Украины со стороны Парижа остается неизменной, как сейчас, так и в перспективе.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!