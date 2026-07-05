Пряна капуста з буряком: рецепт маринованої пелюстки на зиму

Маринована капуста з буряком, відома також як пелюстка, — одна з найпростіших і найсмачніших домашніх закусок. Для її приготування знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу.

Достатньо підготувати овочі, залити їх маринадом і залишити настоюватися. У результаті капуста виходить хрусткою, соковитою та з приємною кислинкою. Про це пише Shuba.

Завдяки маринаду овочі набувають насиченого смаку й залишаються пружними. Така закуска чудово поєднується з м'ясними та рибними стравами, картоплею, кашами або може стати основою для овочевих салатів.

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Інгредієнти:

1 качан білокачанної капусти;

200 г буряка;

200 г кореня селери;

100 г свіжої зелені;

7 зубчиків часнику;

1/2 стручка червоного перцю чилі;

5 горошин чорного перцю.

Для маринаду:

500 мл води;

100 мл 9% оцту;

20 г солі.

Спосіб приготування

Капусту вимийте, наріжте великими шматками, залийте окропом і бланшуйте приблизно 3 хвилини. Буряк очистьте та наріжте тонкими пластинками. Корінь селери й часник також очистьте. Селеру наріжте невеликими кубиками, покладіть разом із часником у воду, доведіть до кипіння, після чого дістаньте й охолодіть. Зелень і перець чилі промийте та дрібно наріжте. Для маринаду доведіть до кипіння воду, додайте сіль і оцет, після чого добре перемішайте. У глибоку ємність викладайте овочі шарами: капуста, буряк, селера, часник, зелень і спеції. Повторіть шари ще раз, залийте все гарячим маринадом і поставте в холодильник або інше прохолодне місце на 2–3 доби. Після цього маринована пелюстка буде готова до подачі.

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