Путін прокоментував санкції США та скасування зустрічі з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті нібито не скасована, а лише відкладена на інший час. За словами Путіна, Трамп після своєї заяви не відмовився від переговорів повністю, а лише запропонував перенести їх.

Він підкреслив, що саме американський лідер виступив ініціатором проведення саміту в угорській столиці.Про це він повідомив під час розмови з підконтрольними Кремлю ЗМІ 23 жовтня.

Диктатор зазначив, що подібні зустрічі потребують ретельної підготовки, адже поспіх може призвести до відсутності конкретних результатів.

Коментуючи рішення США запровадити новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектору, Путін визнав, що вони мають серйозний характер, але, за його словами, суттєво не вплинуть на економічну ситуацію в Росії.

Раніше Дональд Трамп оголосив про скасування саміту з Путіним, а Міністерство фінансів США запровадило нові обмеження проти двох провідних російських нафтових компаній — "Роснєфті" та "Лукойлу", які забезпечують фінансування військової агресії Кремля.

Нагадаємо, Трамп скасував зустріч зі путіним в Угорщині.

