Путін заявив про зацікавленість США у спільному управлінні ЗАЕС

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати нібито виявляють інтерес до організації майнінгу на Запорізькій атомній електростанції, а також до спільного управління цим об’єктом без участі України.

Про це повідомляє російське "Коммерсантъ". Як зазначає видання, під час зустрічі з представниками бізнесу Путін торкнувся теми ситуації навколо Запорізької АЕС. За його словами, між Росією та США обговорюється формат спільного управління станцією, який не передбачає участі української сторони.

Окрім цього, російський лідер стверджував, що американська сторона начебто зацікавлена у розміщенні майнінгових потужностей на базі ЗАЕС. "Водночас за ініціативою США сторони розглядають можливість постачання електроенергії в Україну. Окремо глава держави нагадав, що українські спеціалісти продовжують працювати на станції, однак тепер вони мають російські паспорти".

