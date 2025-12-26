Путин заявил о заинтересованности США в совместном управлении ЗАЭС

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы проявляют интерес к организации майнинга на Запорожской атомной электростанции, а также совместному управлению этим объектом без участия Украины.

Об этом сообщает российское " Коммерсантъ ". Как отмечает издание, во время встречи с представителями бизнеса Путин затронул тему ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, между Россией и США обсуждается формат совместного управления станцией, не предусматривающий участие украинской стороны.

Кроме того, российский лидер утверждал, что американская сторона вроде бы заинтересована в размещении майнинговых мощностей на базе ЗАЭС. "В то же время, по инициативе США стороны рассматривают возможность поставки электроэнергии в Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них есть российские паспорта".

