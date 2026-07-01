Російська армія атакувала АЗС на Дніпропетровщині: вирували пожежі, є загибла (фото, відео)

У ніч на 1 липня російські війська атакували п’ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, одна постраждала перебуває в лікарні, інші двоє жінок лікуються амбулаторно після надання медичної допомоги.

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"Одна жінка загинула, троє дістали поранення. Ворог упродовж ночі атакував п’ять АЗС області", — зазначив він.

Після влучань на об’єктах спалахнули пожежі, також зазнало пошкоджень обладнання всіх атакованих заправок. Крім того, Ганжа повідомив, що вночі сили протиповітряної оборони знищили над регіоном 11 ударних безпілотників.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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