Российская армия атаковала АЗС на Днепропетровщине: бушевали пожары, есть погибшая (фото, видео)

В ночь на 1 июля российские войска атаковали пять автозаправочных станций в Днепропетровской области. В результате ударов погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По его словам, одна пострадавшая находится в больнице, другие две женщины лечатся амбулаторно после оказания медицинской помощи.

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"Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг ночью атаковал пять АЗС области", — отметил он.

После попаданий на объектах вспыхнули пожары, также получили повреждения оборудование всех атакованных заправок. Кроме того, Ганжа сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 11 ударных беспилотников.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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