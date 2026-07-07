Російська армія атакувала Дніпропетровщину: зайнялась потужна пожежа (фото, відео)

Увечері 6 липня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів у місті Самар спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно навіть із Дніпра.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, рятувальники кілька годин боролися з вогнем, щоб локалізувати пожежу, спричинену російською атакою.

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Полум'я охопило складські приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Попри значні матеріальні збитки, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Водночас у місцевих Telegram-каналах та ЗМІ з'явилися повідомлення, що під удар нібито міг потрапити один із логістичних об'єктів "Нової пошти" у Самарі. Однак станом на цей час ані компанія, ані офіційні органи влади цієї інформації не підтвердили.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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