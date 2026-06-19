Російська армія атакувала Харків: є поранені, пошкоджено житлові будинки (фото)

У ніч на 19 червня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами (КАБами), завдавши удару по Холодногірському району міста. Внаслідок обстрілу постраждали люди та зафіксовані масштабні руйнування житлової інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у соціальних мережах. За попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено десятки приватних будинків і складське приміщення. Спочатку повідомлялося про близько 15 зруйнованих осель, однак згодом масштаби руйнувань уточнили.

Станом на ранок кількість пошкоджених будинків зросла до понад 40 приватних домоволодінь. Спочатку інформація про постраждалих уточнювалася, однак пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 9 людей, серед яких 4 дитини.

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У перші години після атаки Терехов зазначав, що дані щодо кількості постраждалих і їхнього стану ще уточнюються. Згодом інформація оновлювалася в кілька етапів у міру надходження даних з місця події. На місці удару працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки руйнувань і допомагали мешканцям постраждалих будинків.

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