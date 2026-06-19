Российская армия атаковала Харьков: есть раненые, повреждены жилые дома (фото)

В ночь на 19 июня российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами (КАБами), нанеся удар по Холодногорскому району города. В результате обстрела пострадали люди и зафиксированы масштабные разрушения жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в социальных сетях. По предварительным данным, в результате удара были повреждены десятки частных домов и складское помещение. Сначала сообщалось о около 15 разрушенных жилищах, однако впоследствии масштабы разрушений уточнили.

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По состоянию на утро количество поврежденных домов возросло до более чем 40 частных домовладений. Первоначально информация о пострадавших уточнялась, однако позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 9 человек, среди которых 4 ребенка.

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В первые часы после атаки Терехов отмечал, что данные по количеству пострадавших и их состоянию еще уточняются. Впоследствии информация обновлялась в несколько этапов по мере поступления данных с места происшествия. На месте удара работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия разрушений и помогали жителям пострадавших домов.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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