Російська армія атакувала Київ балістикою: двоє загиблих, шестеро поранених, виникли пожежі (фото, відео)

У ніч проти 16 липня в Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських балістичних ракет. У столиці пролунали вибухи, а внаслідок атаки сталися пожежі.

Про це повідомили КМВА, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко. За інформацією КМВА, сигнал тривоги оголосили через загрозу балістичного удару. Повітряні сили попередили про запуск ракет у напрямку Києва, а після опівночі уточнили, що до столиці прямували чотири балістичні ракети.

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Згодом мер Києва повідомив про перші наслідки атаки. У Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки ракети впали на територію нежитлової забудови. Пізніше стало відомо про ще одне влучання у Дарницькому районі — цього разу в нежитлову будівлю.

Унаслідок ударів у Святошинському районі, де пошкоджено склади, а також у Дарницькому районі на території нежитлової забудови виникли пожежі. Станом на зараз відомо про двох загиблих та пʼятеро поранених, і серед них дитина.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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