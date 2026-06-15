Російська армія атакувала Київ, Харків, Дніпро дронами та ракетами: горів собор Печерської Лаври, є влучання в житлові будинки (фото, відео)

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану атаку по території України. У Києві загинули щонайменше четверо людей, у Харкові під час повторного удару під час ліквідації наслідків обстрілу загинули п’ятеро рятувальників ДСНС.

Також є постраждалі у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомила ДСНС України.

Київ та область

Станом на ранок у столиці підтверджено 4 загиблих, кількість постраждалих зросла щонайменше до 30, серед них — двоє дітей.

У різних районах Києва зафіксовано численні влучання та руйнування житлової інфраструктури:

в Оболонському районі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, виникло задимлення під’їздів;

у Солом’янському та Деснянському районах також зафіксовано влучання у багатоповерхівки, з яких евакуйовано мешканців;

у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зайнялися приватні будинки;

у Печерському районі пошкоджено 17-поверхівку, а також виникли пожежі на території Києво-Печерської лаври;

наслідки атак також зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Святошинському та Дніпровському районах.

Окремо повідомляється про пошкодження культурної інфраструктури столиці. Під удар потрапила Національна кіностудія імені Олександра Довженка — пошкоджено костюмний цех. Також зазнав руйнувань Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал".

У Київській області внаслідок падіння уламків виникли пожежі та пошкодження у Броварському, Вишгородському, Бучанському, Фастівському та Бориспільському районах.

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Харків

Під час повторного удару, коли рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки попереднього обстрілу, загинули п’ятеро вогнеборців. Ще щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Раніше повідомлялося про удари по Холодногірському та Шевченківському районах міста, де є постраждалі серед цивільних.

За даними місцевої влади та очевидців, унаслідок атаки пошкоджено Харківський художній музей — один із культурних об’єктів, який уже неодноразово зазнавав руйнувань під час війни.

Дніпропетровщина

Очільник ОВА повідомив про нічну атаку на Дніпро. Внаслідок ударів зруйновано приміщення одного з коледжів, вибуховою хвилею вибито вікна у школі та закладі культури. Також пошкоджено Будинок органної та камерної музики.

За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові.

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