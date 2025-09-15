Російська армія здійснила атаку на Запоріжжя: горіли приватні будинки, зникло світло (фото, відео)

У ніч на 15 вересня російські війська обстріляли Запорізький район. Внаслідок атаки спалахнули приватні будинки, а в одній із громад зникло світло.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, вибухи, які чули жителі міста, були наслідком цієї атаки. Вогонь охопив житлові будівлі, а через пошкодження інфраструктури зникло електропостачання.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

