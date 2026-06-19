Російські дрони атакували два судна у Чорному морі: є загиблий та поранені (фото)

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про атаку російських безпілотників на два цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок інциденту є загиблий та постраждалі серед членів екіпажів.

Про це написав Кулеба у соцмережах, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, АМПУ. За словами Кулеби, удару зазнало судно під прапором Панами — внаслідок атаки загинув один із членів екіпажу. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Посадовець висловив співчуття родині загиблого.

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Окремо повідомляється, що під удар також потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє моряків отримали легкі поранення. Олег Кіпер зазначив, що після інциденту судна змогли відновити рух, а портова інфраструктура продовжує працювати з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Кулеба наголосив, що атака на цивільні судна є свідченням загрози для міжнародного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки. За його словами, під удар потрапляють торговельні судна, цивільні екіпажі та морська інфраструктура, яка забезпечує експортні й гуманітарні маршрути.

Нагадаємо, російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові.

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