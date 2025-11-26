Росія і так може окупувати їх найближчим часом - Трамп щодо здачі українських земель

Президент США Дональд Трамп заявив, що у переговорах щодо мирної угоди між Україною та Росією залишаються "кілька невирішених питань". Він також виправдав можливість територіальних поступок з боку України, посилаючись на успіхи російських військ на фронті та необхідність зберегти людські життя.

Про це Трамп заявив журналістам на борту Air Force One. "Подивіться, що зараз відбувається: якщо оцінити ситуацію, то все рухається в одному напрямку. У найближчі місяці ці території можуть і так опинитися під контролем Росії. Тож питання — чи хочете ви продовжувати війну й втратити ще 50–60 тисяч людей? Чи хочете спробувати вирішити це зараз?"

Трамп зазначив, що процес узгодження мирної угоди залишається складним, але сторони "починають доходити розуміння", що компроміс може бути вигідним усім. Спершу документ містив 28 пунктів, але тепер їх стало 22, і більшість уже погоджено.

Говорячи про територіальні питання та визначення лінії розмежування, Трамп пояснив, що йдеться про спробу впорядкувати кордон.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

"Вони обговорюють необхідність… скажімо так, впорядкувати кордон. Ви ж не проводите кордон через житловий будинок. Не можете провести його посередині шосе. Тож вони намагаються знайти варіант. Це складний і не дуже швидкий процес".

На питання щодо безпекових гарантій для України та участі США, Трамп зробив акцент на ролі європейських партнерів. Він наголосив, що саме Європа буде значною мірою залучена до забезпечення врегулювання, адже "вона найбільше зацікавлена в завершенні війни".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!