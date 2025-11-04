З ними не будете переживати про СТО: топ автомобілів, які служитимуть довго

Кожен автовласник мріє про машину, яка не підведе навіть після сотень тисяч кілометрів пробігу. На ринку вживаних авто є моделі, що заслужили репутацію "неубиваних" — вони роками працюють без серйозних поломок і впевнено долають 400–500 тисяч кілометрів і більше.

Про це пише vnedorozhnik.

Toyota Land Cruiser 100/200 давно стала символом надійності. Дизельні двигуни 4.2D і 4.5 D-4D здатні без капремонту пройти понад 600 тисяч кілометрів, а рамна конструкція дозволяє без проблем долати складні ділянки доріг. Саме тому навіть автомобілі з пробігом у понад 400 тисяч кілометрів в Україні в 2025 році оцінюються у $25–35 тисяч, і попит на них не падає.

Honda Accord восьмого покоління (2008–2015) досі вважається зразком японської якості. Атмосферні двигуни 2.0 та 2.4 спокійно витримують більш як 400 тисяч кілометрів, а механічна коробка передач — одна з найнадійніших у своєму класі. За умови правильного обслуговування навіть автоматична трансмісія працює десятиліттями.

Mercedes-Benz W124 — справжня класика, яку часто називають "вічним мерсом". Дизельні мотори 2.5D та 3.0D легко перетинають межу у 700 тисяч кілометрів пробігу. Проста конструкція робить цей автомобіль невибагливим у сервісі, а якісне оцинкування допомагає кузову зберігатися без корозії десятиліттями.

Не менш відомою своєю витривалістю є Lexus RX другого та третього поколінь (300, 350, 400h). Атмосферні двигуни V6 служать надзвичайно довго, а гібридні версії вражають ресурсом батарей — понад 400 тисяч кілометрів без серйозних проблем. Навіть після півтора десятка років ці кросовери залишаються бажаними на ринку.

Свою славу довговічного авто здобули й Volvo XC70 та V70. Їхні бензинові двигуни 2.4 та дизелі D5 здатні пройти 500–600 тисяч кілометрів. До цього додається надійна трансмісія та витривалий кузов, що забезпечують довгу службу навіть у складних умовах.

Спеціалісти СТО підтверджують: найтриваліший ресурс часто демонструють японські й шведські автомобілі — завдяки якісній інженерії, простій конструкції та великому запасу міцності. На українському вторинному ринку до таких "вічних" моделей зараховують Toyota Land Cruiser, Honda Accord, Lexus RX і Volvo XC70/V70. Навіть після багатьох років експлуатації вони добре продаються і мають доступні запчастини.

Продoвжити життя будь-якому авто допоможе регулярний догляд: своєчасна заміна моторної оливи (кожні ~7000 км), використання якісного пального, контроль стану охолодження та трансмісії, а також увага до сторонніх шумів і вібрацій. Такі прості правила допомагають автомобілю зберігати надійність і служити десятиліттями.

