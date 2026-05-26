З розшуку зняли, штраф ТЦК лишився: чи треба платити

В Україні порушників правил військового обліку можуть оголошувати в розшук, однак такий статус не є безстроковим. Після завершення визначеного законом терміну розшук ТЦК підлягає скасуванню, а несплачений штраф у деяких випадках уже не підлягає стягненню.

Про це повідомляють на порталі "Юристи.UA". ТЦК мають право накладати штрафи за порушення правил військового обліку, а також за порушення мобілізаційного законодавства під час особливого періоду. Якщо громадянин не сплачує штраф у встановлений строк, його можуть оголосити в розшук. Зазвичай для зняття такого статусу необхідно погасити заборгованість.

Втім, юристи наголошують: розшук у подібних випадках є адміністративним заходом, тому його дія обмежена в часі та може бути автоматично припинена після завершення відповідного строку.

До фахівців звернувся чоловік, який повідомив, що після закінчення терміну дії розшуку його автоматично виключили з бази розшукуваних, однак сам штраф залишився чинним. Він поцікавився, чи потрібно його оплачувати.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що в такій ситуації сплачувати штраф не обов’язково, якщо вже сплив строк притягнення до адміністративної відповідальності, передбачений статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами юриста, громадянин не повинен визнавати правопорушення чи оплачувати штраф після завершення визначених законом строків. Також він зазначив, що повідомлення про штраф у застосунку "Резерв+" саме по собі не створює юридичних ризиків ні для людини, ні для її роботодавця.

