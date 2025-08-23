Найпопулярніші кросовери: ТОП-10 моделей, які мають найбільший попит на ринку

Попри невпинне здорожчання нових авто, лідерами продажів залишаються бюджетні моделі. Однак найбільший інтерес серед покупців спрямований на кросовери – саме вони очолюють рейтинги популярності.

Тож експерти склали список із десяти найпопулярніших представників цього сегмента. Як зазначає Motor1, ці моделі очолили список найпродаваніших авто. Дані були взяті зі свіжої статистики реалізації нових кросоверів, що охоплює період від початку 2025 року.

Кросовери та SUV продовжують завойовувати популярність завдяки своїй практичності, багатому оснащенню та здатності адаптуватися до різних умов. Водночас більшість покупців залишаються вірними брендам із перевіреною репутацією.

Бестселери серед кросоверів у 2025 році:

Toyota RAV4; Honda CR-V; Tesla Model Y; Chevrolet Equinox; Chevrolet Trax; Hyundai Tucson; Nissan Rogue; Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee; Subaru Forester.

У переліку переважають бюджетні, проте добре відомі всім моделі, які вдало поєднують практичність і хороші технічні якості.

