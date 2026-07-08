Сильні зливи та шквальний вітер: якою буде погода в Україні 8 липня

Після кількох днів сильної спеки погода в Україні різко зміниться. Уже у вівторок, 8 липня, територією країни пройде холодний атмосферний фронт, який принесе інтенсивні дощі, грози, поривчастий вітер та зниження температури в низці регіонів.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, найближчої доби кількість опадів суттєво збільшиться. Місцями прогнозуються сильні зливи, а пориви вітру можуть сягати 15–20 метрів за секунду.

"8 липня в Україні стане значно більше дощів. Через проходження холодного атмосферного фронту очікуються сильні зливи, які супроводжуватимуться штормовим вітром", – зазначила синоптикиня. Найбільше похолодання відчують жителі західних і північних областей, а також Вінницької області. У цих регіонах денна температура повітря становитиме лише +18...+23 градуси, що є доволі прохолодною погодою для середини літа.

Читайте також: Грози, град та до 27 градусів тепла: коли в Україну прийде літня спека

Водночас на півдні, сході та в більшості центральних областей ще збережеться тепліше повітря. Проте атмосферний фронт поступово охопить і ці території. За словами Наталки Діденко, дощі прогнозуються майже по всій країні. Тимчасово без істотних опадів залишиться лише крайній схід, зокрема Луганська область, однак згодом негода дістанеться і туди.

Водночас синоптикиня наголосила, що прохолодна погода не затримається надовго. "Не варто засмучуватися через дощі та тимчасове похолодання. Липень лише розпочався, попереду ще будуть і спекотні дні, і антициклональна погода", – підкреслила вона.

За попередніми прогнозами синоптиків, уже наприкінці наступного тижня температура повітря знову почне підвищуватися, а до України повернеться літня спека.

Нагадаємо, ми вже писали, які регіони України накриє пекельна спека.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!