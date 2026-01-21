Синоптик повідомила, коли в Україні зменшаться морози

В Україні найближчим часом очікується поступове послаблення морозів, а перші відчутні сигнали потепління синоптики прогнозують уже наприкінці січня. Хоча протягом кількох наступних днів холодна погода ще утримається, загальна метеорологічна картина вже свідчить про зміну тенденції.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, денна температура повітря почне повільно зростати, тоді як нічні морози залишатимуться доволі відчутними. Водночас із 25–26 січня у денні години в більшості регіонів стовпчики термометрів наближатимуться до нуля, а подекуди навіть показуватимуть незначні плюсові значення.

21 січня погодні умови визначатиме антициклон, тож опадів не прогнозується. Переважатиме ясна, сонячна погода. Вночі температура повітря опускатиметься до -10…-17 градусів, удень становитиме -4…-8, а в північних областях місцями до -10. На півдні країни повітря може прогріватися майже до нульової позначки. Вітер очікується південного та південно-західного напрямків.

У Києві в нічні години прогнозують -12…-14 градусів, удень — -6…-8. Опадів не передбачається, однак водіям слід бути уважними через можливу ожеледицю на дорогах.

Також синоптикиня звернула увагу на незвичні природні явища: внаслідок потужних магнітних бур у деяких регіонах України спостерігали полярне сяйво. Зокрема, його фіксували на Тернопільщині та Дніпропетровщині. За словами Діденко, природа ніби символічно підтримує перед поступовим відступом морозів.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

