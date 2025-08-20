Скільки років потрібно працювати, щоб придбати квартиру в українських містах

Для багатьох українців придбання власної квартири залишається недосяжною мрією: ціни на житло продовжують зростати, тоді як зарплати майже не змінюються. У деяких регіонах на купівлю власного житла доведеться відпрацювати до 8 років.

Дані про нерухомість наведені в статистиці від LUN та Мінфіну. Завдяки ним можна визначити, скільки річних зарплат потрібно відкласти для придбання квартири у різних куточках України.

Як проводилися розрахунки

Для підрахунків використовували середню зарплату, яку щомісяця публікують Пенсійний фонд України та Мінфін. У червні 2025 року вона становила 22 336,81 грн на місяць і слугувала базовим орієнтиром для оцінки по країні.

Читайте також: Ціни на квартири у Києві летять вгору: де житло коштує найдорожче

Цікаво, що згідно з Бюджетною декларацією на 2026–2028 роки, уряд прогнозує зростання середньої зарплати до 39 758 грн у 2028 році.

Щоб дізнатися, скільки річних доходів потрібно відкласти на однокімнатну квартиру площею 40 кв. м у різних регіонах, річну зарплату ділять на вартість житла. Так отримують приблизну кількість років, яку доведеться працювати, щоб купити квартиру.

Всі наведені розрахунки є приблизними, оскільки середня зарплата значно різниться від регіону до регіону. Крім того, людина не може відкладати всю зарплату на купівлю квартири, адже необхідно покривати базові потреби: житло, харчування та одяг.

Скільки років доведеться працювати на власне житло?

Київ . За однокімнатну квартиру в столиці доведеться заплатити близько 2,13 млн грн – це еквівалент приблизно 8 років роботи із середньою зарплатою.

. За однокімнатну квартиру в столиці доведеться заплатити близько 2,13 млн грн – це еквівалент приблизно 8 років роботи із середньою зарплатою. Львів . Квартири тут трохи дорожчі – 2,22 млн грн, тому відкладати гроші доведеться 9–10 років.

. Квартири тут трохи дорожчі – 2,22 млн грн, тому відкладати гроші доведеться 9–10 років. Одеса . Житло біля моря коштує близько 1,82 млн грн, на його придбання потрібно працювати 6–7 років.

. Житло біля моря коштує близько 1,82 млн грн, на його придбання потрібно працювати 6–7 років. Івано-Франківськ . Нерухомість тут більш доступна: квартира за 1,42 млн грн потребує трохи більше ніж 5 років відкладень.

. Нерухомість тут більш доступна: квартира за 1,42 млн грн потребує трохи більше ніж 5 років відкладень. Херсон. Найменше часу знадобиться у Херсоні – всього 2,8 річних зарплат. Таке падіння пояснюється низьким попитом, міграцією та ризиками.

Отже, найдорожчими для купівлі залишаються Київ та Львів, тоді як найдоступніше житло можна знайти у прифронтових містах.

Раніше ми розповідали, скільки часу знадобиться українцю, щоб заробити на власне житло в Британії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!