Сколько лет нужно работать, чтобы приобрести квартиру в украинских городах

Для многих украинцев приобретение собственной квартиры остается недостижимой мечтой: цены на жилье продолжают расти, в то время как зарплаты почти не меняются. В некоторых регионах на покупку своего жилья придется отработать до 8 лет.

Данные о недвижимости представлены в статистике от LUN и Минфина. Благодаря им можно определить, сколько годовых зарплат нужно отложить на покупку квартиры в разных уголках Украины.

Как производились расчеты

Для подсчетов использовали среднюю зарплату, которую ежемесячно публикуют Пенсионный фонд Украины и Минфин. В июне 2025 года она составляла 22 336,81 грн. в месяц и служила базовым ориентиром для оценки по стране.

Интересно, что согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует рост средней зарплаты до 39 758 грн в 2028 году.

Чтобы узнать, сколько годовых доходов нужно отложить на однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м в разных регионах, годовую зарплату делят на стоимость жилья. Так получают примерное количество лет, которое придется работать, чтобы купить квартиру.

Все приведенные расчеты приблизительны, поскольку средняя зарплата значительно отличается от региона к региону. Кроме того, человек не может откладывать всю зарплату на покупку квартиры, ведь необходимо покрывать основные потребности: жилье, питание и одежду.

Сколько лет придется работать на жилье?

Киев . За однокомнатную квартиру в столице придется заплатить около 2,13 млн грн – это эквивалент примерно 8 лет работы со средней зарплатой.

. За однокомнатную квартиру в столице придется заплатить около 2,13 млн грн – это эквивалент примерно 8 лет работы со средней зарплатой. Львов . Квартиры здесь немного дороже – 2,22 млн грн, поэтому откладывать деньги придется 9–10 лет.

. Квартиры здесь немного дороже – 2,22 млн грн, поэтому откладывать деньги придется 9–10 лет. Одесса . Жилье у моря стоит около 1,82 млн грн, на его приобретение нужно работать 6–7 лет.

. Жилье у моря стоит около 1,82 млн грн, на его приобретение нужно работать 6–7 лет. Ивано-Франковск . Недвижимость здесь более доступна: квартира за 1,42 млн грн требует чуть более 5 лет отложений.

. Недвижимость здесь более доступна: квартира за 1,42 млн грн требует чуть более 5 лет отложений. Херсон. Меньше времени понадобится в Херсоне – всего 2,8 годовых зарплат. Такое падение объясняется низким спросом, миграцией и рисками.

Итак, самыми дорогими для покупки остаются Киев и Львов, тогда как самое доступное жилье можно найти в прифронтовых городах.

