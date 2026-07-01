Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію в 11 тисяч гривень

Розмір пенсійних виплат в Україні визначається насамперед двома ключовими параметрами — тривалістю страхового стажу та рівнем офіційного доходу, з якого сплачувалися внески. Відповідно, чим вищою була "біла" зарплата протягом трудового життя, тим більшою може бути майбутня пенсія.

Про це пише ПФУ. За стандартних умов виходу на пенсію у 2026 році (у 60 років для чоловіків), щоб розраховувати на виплату орієнтовно 11 тисяч гривень, необхідно мати:

не менше 32 років страхового стажу;

середню офіційну заробітну плату приблизно 31 400 грн.

Цей розрахунок є орієнтовним і не враховує спеціальні надбавки та пільги для окремих категорій громадян, зокрема ветеранів, донорів, "дітей війни" та інших.

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Стаж для виходу на пенсію

Право на пенсію за віком у 2026 році напряму залежить від кількості набутого страхового стажу:

від 32 років і більше — вихід на пенсію у 60 років;

від 22 до 31 року — пенсія з 63 років;

від 15 до 21 року — пенсійні виплати призначаються з 65 років.

Якщо мінімального стажу недостатньо, право на пенсію за віком відкладається до моменту його накопичення.

Що впливає на розмір пенсії

Фінальна сума пенсійної виплати формується з кількох факторів:

загальний страховий стаж;

рівень офіційної заробітної плати;

обсяг сплачених страхових внесків;

вік і момент виходу на пенсію.

Для попереднього розрахунку майбутніх виплат можна скористатися спеціальними пенсійними калькуляторами.

Нагадаємо, яка категорія українців може втратити страховий стаж та чому.

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