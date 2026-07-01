Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь пенсию в 11 тысяч гривен
Размер пенсионных выплат в Украине определяется, прежде всего, двумя ключевыми параметрами — продолжительностью страхового стажа и уровнем официального дохода, с которого уплачивались взносы. Соответственно, чем выше была "белая" зарплата в течение трудовой жизни, тем больше может быть будущая пенсия.
Об этом пишет ПФУ. При стандартных условиях выхода на пенсию в 2026 году (в 60 лет для мужчин), чтобы рассчитывать на выплату ориентировочно 11 тысяч гривен, необходимо иметь:
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- не менее 32 лет страхового стажа;
- средняя официальная заработная плата примерно 31 400 грн.
Этот расчет ориентировочный и не учитывает специальные надбавки и льготы для отдельных категорий граждан, в частности ветеранов, доноров, "детей войны" и других.
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Стаж для выхода на пенсию
Право на пенсию по возрасту в 2026 году напрямую зависит от количества приобретенного страхового стажа:
- от 32 лет и старше - выход на пенсию в 60 лет;
- от 22 до 31 года - пенсия с 63 лет;
- от 15 до 21 года – пенсионные выплаты назначаются с 65 лет.
Если минимальный стаж недостаточно, право на пенсию по возрасту откладывается до момента его накопления.
Что влияет на размер пенсии
Финальная сумма пенсионной выплаты формируется по нескольким факторам:
- общий страховой стаж;
- уровень официальной заработной платы;
- объем уплаченных страховых взносов;
- возраст и момент ухода на пенсию.
Для предварительного расчета будущих выплат можно воспользоваться специальными пенсионными калькуляторами.
Напомним, какая категория украинцев может потерять страховой стаж и почему.
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