Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь пенсию в 11 тысяч гривен

Размер пенсионных выплат в Украине определяется, прежде всего, двумя ключевыми параметрами — продолжительностью страхового стажа и уровнем официального дохода, с которого уплачивались взносы. Соответственно, чем выше была "белая" зарплата в течение трудовой жизни, тем больше может быть будущая пенсия.

Об этом пишет ПФУ. При стандартных условиях выхода на пенсию в 2026 году (в 60 лет для мужчин), чтобы рассчитывать на выплату ориентировочно 11 тысяч гривен, необходимо иметь:

Главные истории дня

не менее 32 лет страхового стажа;

средняя официальная заработная плата примерно 31 400 грн.

Этот расчет ориентировочный и не учитывает специальные надбавки и льготы для отдельных категорий граждан, в частности ветеранов, доноров, "детей войны" и других.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Стаж для выхода на пенсию

Право на пенсию по возрасту в 2026 году напрямую зависит от количества приобретенного страхового стажа:

от 32 лет и старше - выход на пенсию в 60 лет;

от 22 до 31 года - пенсия с 63 лет;

от 15 до 21 года – пенсионные выплаты назначаются с 65 лет.

Если минимальный стаж недостаточно, право на пенсию по возрасту откладывается до момента его накопления.

Что влияет на размер пенсии

Финальная сумма пенсионной выплаты формируется по нескольким факторам:

общий страховой стаж;

уровень официальной заработной платы;

объем уплаченных страховых взносов;

возраст и момент ухода на пенсию.

Для предварительного расчета будущих выплат можно воспользоваться специальными пенсионными калькуляторами.

Напомним, какая категория украинцев может потерять страховой стаж и почему.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!