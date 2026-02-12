Слідкуйте за самопочуттям: прогноз геомагнітної активності на 12 лютого

У четвер, 12 лютого, геомагнітна ситуація буде спокійною. Очікується магнітна буря зеленого рівня за К-індексом 2.

Про це повідомляють Meteoagent та Британська геологічна служба. Сонячний вітер залишається дещо збуреним, можливі короткочасні активні періоди, проте загалом протягом найближчих днів геомагнітні умови залишатимуться стабільними.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди, а також літніх осіб, гіпертоніків і людей із хронічними захворюваннями.

Медики радять дотримуватися здорового способу життя, що допомагає організму легше адаптуватися до магнітних коливань і підтримувати стабільне самопочуття.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!