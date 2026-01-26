Слідкуйте за самопочуттям: прогноз геомагнітної активності на 26 січня

У понеділок, 26 січня, науковці відзначають спокійну ситуацію на Сонці. Зафіксовано магнітну бурю зеленого рівня з К-індексом 1,7, що свідчить про мінімальну сонячну активність.

Про це повідомляє портал meteoagent. За прогнозами, потужних магнітних бур найближчим часом не очікується. Можливі лише слабкі коливання магнітного поля Землі, які зазвичай не мають жодного впливу на самопочуття людей та не викликають дискомфорту.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Водночас фахівці наголошують, що прогнози сонячної активності не є остаточними. Дані регулярно переглядаються та оновлюються кожні три години, тож ситуація може змінитися.

Нагадаємо, ми вже писали, де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!