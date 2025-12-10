Служитимуть роками: топ кросоверів з якісними двигунами

Зростання цін на ремонт змушує українців обирати кросовери з наднадійними двигунами, які не підведуть сотні тисяч кілометрів. Ми склали рейтинг п’яти бензинових моделей, що довели свою безвідмовність на практиці.

Toyota RAV4 2.0/2.5 (Dynamic Force) — еталон простоти й витривалості. Атмосферні мотори з ланцюговим ГРМ без турбіни працюють навіть на 92-му бензині й легко долають 400+ тис. км.

Honda CR-V 2.4 (i-VTEC, серія K24) — перевірений десятиліттями агрегат. За своєчасної заміни масла пробіги 350–400 тис. км — норма.

Mazda CX-5 2.0/2.5 (SkyActiv-G) — висока ступінь стиснення не шкодить ресурсу за якісного пального. Рівна тяга, низька витрата, адаптація до українських доріг.

Subaru Forester 2.0/2.5 (Boxer) — опозитні двигуни вимагають догляду, але за правильного ТО служать роками. На ринку повно екземплярів за 300 тис. км, готових до подальшої експлуатації.

Hyundai Tucson 2.0 MPI — класичний атмосферник із простою системою впуску. Невибагливий до бензину, поєднується з надійною механікою — стабільність на десятиліття.

Поради при виборі

Уникайте турбомоторів, якщо не готові до дорогого ремонту. Обирайте ланцюговий ГРМ, простий впуск і охолодження.

Автомеханік із 18-річним стажем Валерій Крохмаль підсумовує: "Секрет довговічності — вчасна заміна масла, якісне пальне й відсутність перевантажень. Тоді двигун служитиме десятиліття".

