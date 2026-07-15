Зняти готівку без картки у ПриватБанку: як це зробити

Клієнти ПриватБанку можуть отримати готівку навіть у випадку, якщо банківська картка залишилася вдома. Для цього банк пропонує кілька альтернативних способів, які дозволяють зняти кошти через банкомат або касу без використання пластикової картки.

Про це повідомляється на сайті ПриватБанку.

Зняття готівки через застосунок Приват24

Найпростіший спосіб — скористатися мобільним застосунком Приват24. Для цього необхідно:

авторизуватися у застосунку;

відкрити розділ "Сервіси", перейти до "Послуг" та вибрати "Зняття готівки";

вказати потрібну суму та підтвердити операцію PIN-кодом картки;

у банкоматі відсканувати QR-код, який відображається на головному екрані;

отримати кошти.

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Як отримати гроші за QR-кодом

Ще один варіант передбачає використання QR-коду без попереднього оформлення заявки.

Для цього потрібно:

відкрити Приват24 та відсканувати QR-код на банкоматі;

вибрати картку, з якої будуть списані кошти;

ввести суму для зняття та PIN-код;

забрати готівку після завершення операції.

Зняття грошей без картки за фінансовим номером телефону

У банкоматах ПриватБанку також доступна функція "Зняття без картки". Після її вибору необхідно:

ввести свій фінансовий номер телефону;

відповісти на автоматичний дзвінок від банку;

зазначити останню цифру номера, з якого надійшов виклик;

вибрати картку, вказати суму зняття та підтвердити операцію PIN-кодом;

отримати готівку.

Чи можна отримати гроші у відділенні

Якщо поруч є відділення ПриватБанку, готівку можна отримати без картки й у касі. Для цього необхідно мати фінансовий номер телефону.

Працівник банку попросить назвати номер картки та пройти ідентифікацію — зазвичай це здійснюється шляхом підтвердження особи через телефонний дзвінок від банку. Після успішної перевірки клієнт зможе отримати необхідну суму готівки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того ж оператора.

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