Сотні кілометрів без поломок: топ найкращих дизельних двигунів у кросоверах

Хоча світ активно переходить на електромобілі, дизельні кросовери не втрачають популярності в ситуаціях, де потрібна потужна тяга, неперевершена витривалість і мінімальна витрата палива на довгих дистанціях. За результатами всебічних тестів на надійність, проведених у 2025 році, фахівці виділили п'ятірку дизельних агрегатів, які вирізняються стабільною якістю, довговічністю та мінімальними витратами на обслуговування.

Ці двигуни не лише підтверджують репутацію дизелів як "вічних" м'язів для кросоверів, але й ідеально пасують для українських реалій — від бездоріжжя до довгих трас. Якщо плануєте покупку, зверніть увагу на моделі з цими агрегатами: вони обіцяють роки безтурботної експлуатації. Про це написав SUV News.

Toyota 2.8 D-4D (серія GD)

Цей двигун об'ємом 2.8 л і потужністю від 150 до 204 к.с., що встановлюється на моделях Land Cruiser Prado та Hilux, офіційно визнаний найнадійнішим дизелем 2024–2025 років. Його конструкція поєднує виняткову міцність із простотою обслуговування, успадкувавши ключові переваги від іконічних попередників. Агрегат легко долає 400–500 тис. км без глибокого ремонту, при цьому витрата палива на важких позашляховиках становить лише 7–8,5 л/100 км.

BMW 2.0 B47

У преміум-сегменті кросоверів, таких як BMW X1, X3 та X5, лідером став 2.0-літровий B47. Це найпрогресивніший і найекономічніший варіант у класі, з ресурсом ланцюга ГРМ, що перевищує очікування, тихою роботою та мінімальною витратою — 5–6,2 л/100 км. Згідно з даними JD Power, двигуни B47 фіксують один із найнижчих показників звернень до сервісу.

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Дизель OM654 потужністю 150–245 к.с., який монтується на GLC, GLE та GLB, став гідним наступником легендарного OM651, але суттєво перевершив його за надійністю. Легкий алюмінієвий блок забезпечує відмінні екологічні характеристики, а плавна та безшумна робота робить його найкомфортнішим у сегменті. Дослідження AutoBild та ADAC Technik свідчать: типових несправностей у OM654 удвічі менше, ніж у попередника.

Hyundai–Kia 2.2 CRDi

Для масового ринку кросоверів на кшталт Hyundai Santa Fe та Kia Sorento оптимальним вибором є 2.2 CRDi (193–202 к.с.). Проста та перевірена конструкція гарантує пробіг понад 350–400 тис. км. Рейтинги JD Power і WhatCar? неодноразово відзначали моделі з цим мотором як найменш проблемні в середньому класі.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Один із найекономічніших дизелів на ринку (5,5–6 л/100 км), Skyactiv-D вирізняється унікальним низьким ступенем стиснення, що забезпечує м'яку роботу без вібрацій. Особливо після оновлення 2019 року двигун став ще надійнішим, але для оптимальної роботи сажовий фільтр (DPF) потребує регулярних трасових поїздок для регенерації.

